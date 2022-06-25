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Каникулы - безопасно. Бобруйск.

Каникулы - безопасно. Бобруйск.

В рамках акции ´Каникулы без дыма и огня!´ спасатели Бобруйска посетили детский лагерь ´Мечта´. Праздник безопасности начался с появления ´Тушилкина´, который сразу зарядил зал положительными эмоциями.

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