Погорел на инвестициях: ООН требует у бывшего замгенсека-украинца 63 миллиона долларов

Бывший заместитель Организации Объединенных Наций (ООН) Виталий Ваншельбойм — к слову, гражданин Незалежной — обязан выплатить компенсацию в размере 63,6 миллионов долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции.
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