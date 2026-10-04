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Нижегородская правда

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Нижегородские волонтеры получили 176 заявок о пропаже людей в сентябре

Нижегородские волонтеры получили 176 заявок о пропаже людей в сентябре

Нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер» отработал в сентябре 176 заявок о пропаже людей.

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