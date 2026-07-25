Аксёнов поздравил работников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником

Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи.
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