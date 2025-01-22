На пасяджэнні райвыканкама разгледзелі работу галіны жывёлагадоўлі ў 2024 годзе. Расказваем падрабязнасці

Вынікі работы жывёлагадоўлі сельскагаспадарчых арганізацый раёна за 2024 год і задачы на бягучы - гэтае пытанне было асноўным сярод тых, што абмеркавалі сёння падчас чарговага пасяджэння Бабруйскага раённага выканаўчага камітэта.
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