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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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На пасяджэнні райвыканкама разгледзелі работу галіны жывёлагадоўлі ў 2024 годзе. Расказваем падрабязнасці

На пасяджэнні райвыканкама разгледзелі работу галіны жывёлагадоўлі ў 2024 годзе. Расказваем падрабязнасці

Вынікі работы жывёлагадоўлі сельскагаспадарчых арганізацый раёна за 2024 год і задачы на бягучы - гэтае пытанне было асноўным сярод тых, што абмеркавалі сёння падчас чарговага пасяджэння Бабруйскага раённага выканаўчага камітэта.

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