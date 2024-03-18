Россия вывозит тонны золота в Гонконг Россия является обладателем одного из крупнейших в мире золотого запаса, также страна входит в число мировых лидеров по производству драгметалла.
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Россия вывозит тонны золота в Гонконг Россия является обладателем одного из крупнейших в мире золотого запаса, также страна входит в число мировых лидеров по производству драгметалла.
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