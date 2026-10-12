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Гора из «Вышки 2» кажется настоящей: существует ли она на самом деле

После выхода «Вышки 2» зрители начали искать на картах гору Кван с узкой деревянной тропой над огромной пропастью.

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