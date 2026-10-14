Axios: Трамп и Нетаньяху обсудили новые удары по Ирану

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе обсудили возможное возобновление ударов по ядерным и военным объектам Ирана.
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