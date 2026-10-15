Just for members: The latest edition of Inside Elections. This issue includes the latest on the fight for Congress as Democrats maintain their advantage to winning a House majority and creep closer to control of the Senate.
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