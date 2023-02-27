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требования китайских законов всё же вынуждают разместить за рулём страхующих испытателей

требования китайских законов всё же вынуждают разместить за рулём страхующих испытателей

﻿﻿Nissan China стала первой японской компанией, которая вывела на улицы местного города автономный электромобиль, способный перевозить пассажиров без водителя.

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