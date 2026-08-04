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Фредерик Вассер: «Не знаю, какой разрыв по очкам между «Феррари» и «Мерседесом». Думать о подобных вещах – пустая трата времени»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о положении команды в общем зачете и ее перспективах побороться за победу в обоих чемпионатах.

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