Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Спад капитализации европейских производителей люксовых товаров на $240 млрд - лишь начало

После того, как в последние месяцы рыночная стоимость европейских производителей товаров класса люкс упала почти на четверть триллиона долларов, их преимущество на фондовом рынке может еще больше ослабнуть по мере усиления спада китайской экономики, пишет Bloomberg.

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