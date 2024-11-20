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Макрон обратился к Путину после разрешения Украине на удары вглубь России. К чему призвал французский лидер?

Макрон обратился к Путину после разрешения Украине на удары вглубь России. К чему призвал французский лидер?

Президент Франции Эммануэль Макрон после допущения ударов западным оружием вглубь российской территории, данного Вооруженным силам Украины (ВСУ), и обновления ядерной доктрины России обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

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