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Ликсутов: новые модели гоночных болидов разработали в ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: новые модели гоночных болидов разработали в ОЭЗ "Технополис Москва"

В российской столице на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработаны гоночные болиды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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