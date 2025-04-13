Ликсутов: новые модели гоночных болидов разработали в ОЭЗ "Технополис Москва"

В российской столице на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработаны гоночные болиды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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