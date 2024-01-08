Новогодний сюрприз от профсоюзных волшебников.

На Бобруйщине продолжаются благотворительные акции, и одна из них - ´Профсоюзы - детям´, призванная оказать внимание ребятам из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детям-инвалидам и другим категориям детей, требующих особой заботы.
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