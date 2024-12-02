Минобороны РФ: за 2024 год 300 тыс. контрактников прошли боевую подготовку для участия в СВО

Свыше 300 тыс. военнослужащих-контрактников прошли в 2024 году боевую подготовку в частях резерва. Обучение проводилось для подготовки пополнения для участия в специальной военной операции (СВО), сообщил начальник Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев.
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