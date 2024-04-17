«Роскосмос»: первые спутники «Грифон» могут отправить на космодром летом

Подготовку к отправке на космодром первых четырех экспериментальных аппаратов орбитальной группировки «Грифон», запуск которых запланирован в 2024 году, предполагается завершить к концу лета, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров.