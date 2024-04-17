Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом действуют квартирные аферисты. Обратите внимание с какой легкостью все делают и нотариусы у них ...В Москве пенсионе...
  • Юрий Зубрин
    Что же это за страна ,из которой люди бегут как из лепрезория!На Украине уклони...
  • Наталия Москаленко
    Плохо начала, кончит еще хуже!ФСБ показала фото...

«Роскосмос»: первые спутники «Грифон» могут отправить на космодром летом

«Роскосмос»: первые спутники «Грифон» могут отправить на космодром летом

Подготовку к отправке на космодром первых четырех экспериментальных аппаратов орбитальной группировки «Грифон», запуск которых запланирован в 2024 году, предполагается завершить к концу лета, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх