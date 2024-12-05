Львова-Белова рассказала о готовности России вернуть из Сирии 130 детей

К возвращению в Россию из Сирии готовы 130 детей, у которых есть подтвержденные родственники в РФ. Об этом 5 декабря сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях окружного форума по профилактике социального сиротства в Кемерово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии