В Череповце на 2 года посадили многодетного отца, раскидавшего буянивших на улице армян. Россия депортирует участника СВО - справедливость по-российски
Avia.pro - СМИ
Судья не дрогнула и отравила русского мужика в тюрьму после того как он раскидал буянивших на улице армян
.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Что за бардак в стране? Что во всём лично должен разбираться президент? Бастрыкин не справляется, потому что не наказывает причастных к несправедливым решениям судей, следователей и прочих. Неужели вынуждают на бунты... Нужно коллективное обращение к президенту о помиловании и наведению порядка в судах и следственных органах. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.
Такое впечатление что судьи и ряд чиновников работают на кого угодно но только не на Россию.Зачем такие судьи и чиновники-если везде должны вмешиваться президент или Бастрыкин.
Свежие комментарии