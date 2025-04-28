В Череповце на 2 года посадили многодетного отца, раскидавшего буянивших на улице армян. Россия депортирует участника СВО - справедливость по-российски

Сергей Алексеев

Что за бардак в стране? Что во всём лично должен разбираться президент? Бастрыкин не справляется, потому что не наказывает причастных к несправедливым решениям судей, следователей и прочих. Неужели вынуждают на бунты... Нужно коллективное обращение к президенту о помиловании и наведению порядка в судах и следственных органах. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.