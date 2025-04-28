В Череповце на 2 года посадили многодетного отца, раскидавшего буянивших на улице армян. Россия депортирует участника СВО - справедливость по-российски

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Что за бардак в стране? Что во всём лично должен разбираться президент? Бастрыкин не справляется, потому что не наказывает причастных к несправедливым решениям судей, следователей и прочих. Неужели вынуждают на бунты... Нужно коллективное обращение к президенту о помиловании и наведению порядка в судах и следственных органах.  Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым, необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.
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11 час.
Александр Бабин
Такое впечатление что судьи и ряд чиновников работают на кого угодно но только не на Россию.Зачем такие судьи и чиновники-если везде должны вмешиваться президент или Бастрыкин.
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6 час.
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