Наш любимый психолог снова забыла загуглить, как правильно писать «Петербург». А потом будет просить не совать свой нос куда не надо, ведь это делать можно только ей.
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Наш любимый психолог снова забыла загуглить, как правильно писать «Петербург». А потом будет просить не совать свой нос куда не надо, ведь это делать можно только ей.