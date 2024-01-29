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В агентстве Угальде сообщили, что игрок успешно прошел медосмотр перед переходом в «Спартак»

В агентстве Muy Manero, которое представляет интересы нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в сделке по трансферу в «Спартак», подтвердили «СЭ», что футболист успешно прошел медицинский осмотр перед переходом в московский клуб.

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