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Встреча сенатора Грэма с Зеленским завершилась скандалом

Встреча сенатора Грэма с Зеленским завершилась скандалом

Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США.

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