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Царьград

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От чужой свечи - чужие беды: священник развеял 3 мифа о церковных свечах

От чужой свечи - чужие беды: священник развеял 3 мифа о церковных свечах

Православным верующим разъяснили, какие распространённые представления о церковных свечках не имеют отношения к христианской вере.

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