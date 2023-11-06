Десмонд Бэйн после 1-й победы «Мемфиса» в сезоне: «Доволен тем, куда мы движемся»

Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн поделился мнением о старте команды в новом сезоне НБА. «Гризлис» начали с результатом 0-6, но в воскресенье одержали первую победу – над «Портлендом» (112:100).
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