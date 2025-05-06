УМВД России по Калужской области опровергает недостоверную информацию

Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет была выявлена публикация, в которой сообщалось о нарушении сроков предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования.
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