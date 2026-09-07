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Правда ли Трамп объявил Луну американской территорией и что это значит

Правда ли Трамп объявил Луну американской территорией и что это значит

Президент США Дональд Трамп объявил Луну территорией США. Да, это не фейк. Правда, такое заявление американский лидер сделал не из Белого дома, а в соцсети Truth Social.

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