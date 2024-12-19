В Петербурге и Выборге зафиксированы два случая падения сосулек на автомобили, припаркованные во дворах жилых домов.
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В Петербурге и Выборге зафиксированы два случая падения сосулек на автомобили, припаркованные во дворах жилых домов.