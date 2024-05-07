Прокуратура Берлина прекратила расследование против главы ВВС Германии Герхартца

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, начатое после перехвата разговора офицеров бундесвера о потенциальном использовании крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту.
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