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Продать ребенка за 10 тысяч и сапоги помогла нелегалке врач-мигрантка

Продать ребенка за 10 тысяч и сапоги помогла нелегалке врач-мигрантка

Русский компас Кадр оперативной съемки в кабинете врача. Скриншот видео Следкома. Про любовь этой акушерки к детям говорят отзывы пациенток: "Готова абортировать на пороге".

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Комментарии
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александр перминов
Неужели к этим чертям еще на прием народ ходит.Какая мразота им дает такие ответственные должности
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9 час.
БВ
Борис Выдрин
Звание врача аннулировать, а саму бабу посадить лет на 20. Благодарить следаков!
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9 час.
ninikooo Митусова
Вот такие Маратовны  « заполняют» наши клиники! На скамью подсудимых с дисквалификацией навсегда! Выйдет- пусть дворы мечет.
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8 час.
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