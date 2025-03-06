Русский компас Кадр оперативной съемки в кабинете врача. Скриншот видео Следкома. Про любовь этой акушерки к детям говорят отзывы пациенток: "Готова абортировать на пороге".
Продать ребенка за 10 тысяч и сапоги помогла нелегалке врач-мигрантка
Комментарии
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александр перминов
Неужели к этим чертям еще на прием народ ходит.Какая мразота им дает такие ответственные должности
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9 час.
БВ
Борис Выдрин
Звание врача аннулировать, а саму бабу посадить лет на 20. Благодарить следаков!
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9 час.
ninikooo Митусова
Вот такие Маратовны « заполняют» наши клиники! На скамью подсудимых с дисквалификацией навсегда! Выйдет- пусть дворы мечет.
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8 час.
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