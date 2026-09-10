В Бюрегаване не нашли инфекций в воде после жалоб жителей

В пробах воды из Бюрегавана не выявлено возбудителей инфекций, сообщили в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.
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