Трогательные поздравления от сына и дочки в Международный день матери 12 мая 2024 года Леонид Вислов12 мая 2024 года россияне отмечают Международный день матери — светлый и радостный праздник, который с праздничным настроением отмечается не только в России, но и во многих других странах мира.