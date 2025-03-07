«Событие важное именно с моральной и политической точки зрения», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, комментируя приобретение жилья в регионе семьями из Херсонской области с помощью жилищных сертификатов.
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