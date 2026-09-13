❗️⚡️Космический телескоп Nancy Grace Roman, о запуске которого 30 августа 2026 года сообщил Space.com, представляет собой один из наиболее показательных примеров технологической конверсии американских военно-космических разработок в интересах фундаментальной науки.
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