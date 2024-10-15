В Петрозаводск на один день приехал Юрий Никулин с семьей

Юрий Максимович Никулин принял участие во встрече потомков однополчан своего деда, известного артиста, Юрия Владимировича Никулина Текст: Ольга Малышева То, что любимый артист был фронтовиком, известно многим.
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