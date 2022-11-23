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Форвард «Миннесоты» Росси о 0+1 в 16 матчах сезона: «Я расстроен, раньше такого никогда не было»

Форвард «Миннесоты» Марко Росси расстроен из-за низкой результативности в сезоне. 21-летний австриец стал лучшим бомбардиром на предсезонке НХЛ с 9 (2+7) очками в 6 матчах.

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