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"Полный разгром ВСУ": На границе ад. Сражение за Славянск началось. Горит военный аэродром. СВОдки с фронта

"Полный разгром ВСУ": На границе ад. Сражение за Славянск началось. Горит военный аэродром. СВОдки с фронта

Пока ВСУ пытаются усилить переговорную позицию, армия России приближается к крупнейшей агломерации в Донбассе.

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