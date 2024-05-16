Рогов: пограничники расстреливают убегающих от мобилизации украинцев

Украинские мужчины, отчаянно пытающиеся спастись от мобилизации, становятся жертвами пограничников.Река Тиса стала местом смерти для многих украинских мужчин, которые отчаянно пытаются убежать от военкомов, переправившись на румынский берег.
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