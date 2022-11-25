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Как Дэвид Боуи путешествовал по СССР

Как Дэвид Боуи путешествовал по СССР

В 1973 году, после японского тура, Дэвид Боуи проехал через всю Россию на транссибирском экспрессе. О своих впечатлениях от России он писал своей девушке по имени Шерри Ванилла, которая в то время была его менеджером по связям с общественностью.

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