Разработчики Hades II раскрыли, когда выйдет второе крупное обновление, и чего ж...

Разработчики Hades II раскрыли, когда выйдет второе крупное обновление, и чего ждать дальшеПеред уходом на новогодние праздники разработчики из американской студии Supergiant Games (Transistor, Pyre) поделились планами на дальнейшее развитие своего мифологического роглайк-экшена Hades II.
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