Экипаж Су-34 ударил по пункту временной дислокации подразделения ВСУ

Были использованы планирующие авиабомбы Экипаж самолета ВКС Су-34 ударил планирующими авиабомбами по пункту временной дислокации подразделения украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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