24 мая в Братске запретят продажу алкоголя

24 мая 2025 года в Братске вводится запрет на розничную продажу алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Ограничение связано с проведением «Последнего звонка» и основано на постановлениях правительства Иркутской области и администрации города Братска.
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