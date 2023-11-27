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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на «Сыктывкарской лыжне», победил Шакирзянов

Сыктывкарская лыжня Мужчины 15 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Рауль Шакирзянов – 35.45,6 2.

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