Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В СВР заявили о желании США повлиять на расследование покушения на Фицо

В СВР заявили о желании США повлиять на расследование покушения на Фицо

Службы внешней разведки России заявили, что, по их данным, госуорганы США хотят подключиться к расследованию дела о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо для того, чтобы направить следствие в «нужное русло».

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