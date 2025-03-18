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Царьград

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В Красноярском крае сын бизнесмена до смерти избил подростка за попытку разоблачить отца

В Красноярском крае сын бизнесмена до смерти избил подростка за попытку разоблачить отца

Преступление было совершено 21 год назад и связано с незаконными рубками леса.Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого является 35-летний житель Богучанского района Красноярского края.

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