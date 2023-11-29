Анонсировано DLC Farm Machinery для American Truck Simulator Дайте обороты своим виртуальным дв...

Анонсировано DLC Farm Machinery для American Truck SimulatorДайте обороты своим виртуальным двигателям, потому что 30 ноября в American Truck Simulator вместе с выпуском Kansas DLC будет представлено дополнение Farm Machinery.
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