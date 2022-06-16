Бекхэм о жене Виктории: «Я чистюля, а она – нет, я опрятный, а она – нет. Она моется иногда»

Дэвид Бекхэм рассказал, что его и его жену Викторию Бекхэм раздражает друг в друге. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии женат на модели и участнице поп-группы Spice Girls с 1999 года, у пары четверо детей.