Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Бекхэм о жене Виктории: «Я чистюля, а она – нет, я опрятный, а она – нет. Она моется иногда»

Дэвид Бекхэм рассказал, что его и его жену Викторию Бекхэм раздражает друг в друге. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии женат на модели и участнице поп-группы Spice Girls с 1999 года, у пары четверо детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх