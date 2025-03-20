Гравенберх покинул расположение сборной Нидерландов из-за травмы. Хавбек «Ливерпуля» не сыграет с Испанией

Полузащитник покинул расположение национальной команды этим вечером, сообщает пресс-служба сборной. Гравенберх все еще испытывает последствия травмы, полученной в игре с «Ньюкаслом» (1:2), которая не позволяет ему принять участие в матчах против Испании в рамках 1/4 финала Лиги наций.