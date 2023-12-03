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Новости Курска

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Почему люди видят призраков? Американец учёный рассказал

Почему люди видят призраков? Американец учёный рассказал

В последние годы ученые начали изучать феномен призраков с научной точки зрения. Одним из исследователей, занимающихся этой проблемой, является профессор клинической психологии Стивен Хапп из Иллинойсского государственного университета.

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