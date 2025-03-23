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"Украл миллионы, уволился и можно ничего не возмещать": Для "армии воров" создают особые условия

"Украл миллионы, уволился и можно ничего не возмещать": Для "армии воров" создают особые условия

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Страну накрыла череда резонансных дел. Сажают сотрудников правоохранительных органов, Росгвардии и чиновников.

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Комментарии
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Татьяна Решетняк
такое не только в РФ, такое в каждой стране по всему свету и пока тебе выгодно дать взятку и не платить штраф огромный так и будет , и это только маленький пример
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13 час.
св
спивак виктор
под луганском 3 год школу ремонтируют,это ж сколько денег на ветер!платить за результат а не за присутствие!
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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8 час.
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