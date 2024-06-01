Взрывы в Запорожье: Россия продолжает наносить удары по военным объектам Украины

Во время временной оккупации города Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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